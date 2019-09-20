أحمد فهمي ينشر صور ة هنا الزاهد من المستشفى: "الناس مركزة معانا أوي"

نشر الفنان أحمد فهمي، صورة جديدة، لزوجته الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وأظهرت الصورة، هنا وهي مستلقية على ظهرها داخل غرفة المستشفى، وعلق عليها قائلًا: "عامة أنا ماليش فى الحركات البيئة زي دي خالص ولا عمري كنت هجيب سيرة ولا انزل صور زي دي وبقالي شوية بهزر مع صحابي الزملكاوية على الماتش، بس إحنا برا مصر أنا وهنا وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة ودلوقتى رحنا لتالت مرة عشان تعبت تاني جدا".

وتابع، "بجد في ناس مركزة أوي أوي أوي معانا لدرجة إن في مهرجان (مش الجونة) كان من كام يوم مبيسألوش أي حد من الزملا عن الجائزة اللي واخدها لا بيسألوهم عننا وعن الفرح وعن تدخلي في شغل هنا، والغريب إن في بعض الزملاء خاضوا فى حياتنا الشخصية".

واختتم: "بجد شكرا جدا لكل الناس اللى فرحنالنا من قلبها وربنا يديمكو نعمة.. أما بجد اللي مركزين أرجوكوا الحياة مش ناقصة.. إحنا في شهر العسل وبايتين أهو في المستشفى".

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حفل زفاف أحمد وهنا

وكان حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد وأحمد فهمي، أقيم مؤخرًا، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضره عدد كبير من النجوم والإعلاميين منهم "أحمد عز وكريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومنى الشاذلي وعمرو يوسف وكندة علوش، وأشرف عبد الباقي، وهشام ماجد، ولبلبة، وعلاء مرسي، والناقد طارق الشناوي، وعمرو الليثي، وإسلام جمال، وخالد عليش، وحارس الأهلي السابق أمير عبد الحميد، والمنتج الفني هاني عبد الله، وكريم عفيفي".

وتألقت "هنا" بعدة إطلالات خلال الحفل، حيث ظهرت المرة الأولى بفستان أبيض لامع، منفوش قليلًا، من توقيع سامو هجرس، في حين تألقت في منتصف الحفل بآخر من الشيفون والجوبير.

كما تألق "فهمي" ببدلتين، بألوان الأبيض والأسود.