"بتيشرت نص أهلي ونص زمالك".. إطلالة الطفلة أشرقت في مباراة السوبر

ظهرت الطفلة أشرقت أحمد التي شاركت من قبل في برنامج المسابقات الغنائي "The voice kids"، بين صفوف المشجعين في مباراة كأس السوبر المصري التي تم تقديمها اليوم في استاد برج العرب بالإسكندرية. وارتدت الطفلة أثناء حضورها المباراة "تيشيرت" مقسوم إلى نصفين، نصف الأهلي ونصف الزمالك. Advertisements وجدير بالذكر أن الطفلة أشرقت حصلت على المركز الثاني أثناء مشاركتها في الموسم الثاني من برنامج "ذا فويس كيدز"، وانتهت أشرقت مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومن المقرر أن تُصورها على طريقة الفيديو كليب في الفترة المُقبلة.

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