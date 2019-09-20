مهنياً: أسبوع جيّد ومثمر وحافل بالمتغيرات الإيجابية بسبب تغيير في المواقع الفلكية وتغيير في اماكن الكواكب لمصلحتك فتدخل في جو من الارتياح والنجاح بداية مع انتقال القمر الى برج الحمل بين السبت والاثنين اي الى البيت الثاني بيت المال فلا خوف عليك بتاتاً المطلوب منك ان تكون واعيا للميزانية المالية وتنظيم الاولويات ووضع استراتيجية واضحة للمصاريف على مشاريع او متطلبات العائلة في احتمال مصاريف مدفوعات ايضافية حاول ان تسدد بعض الديون ولا تجعلها تتراكم نصل الى الفترة الافضل يومي الثلاثاء والاربعاء مع انتقال القمر الى الثور الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من العذراء بصراحة من اجمل ايام الاسبوع ايام لطيفة داعمة تساعدك كي تحقق نوع من انجاز لبرنامجك وتعطيك الحماسة والقدرة على تفسير وتوضيح الامور قد تتلقى دعمًا خارجيًّا وقد تسافر في رحلة عمل او تتعرّف الى غرباء تعقد معهم علاقات تجارية بنّاءة انت قادر بذكائك ان تتفوق وتحقق درجات من التقدم بالرغم من الايجابيات سوف تدخل الى المرحلة الاصعب في عطلة اسبوع مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من الجوزاء ما يجعلك تواجه بعض العراقيل يومي الخميس والجمعة اجواء حذرة قد تتطور الى خلاف قاسي كن حذرا في القيادة والسرعة ومن مخالفة القوانين ابتعد عن المشاكل كليا ولا توقع نفسك في اي نزاع والانتباه من تاثيرات كوكب المريخ المواجه لبرجك من العذراء.

عاطفيّاً: ينتقل كوكب الزهرة من مواجهة برجكمن العذراء ويدخل برج الميزان الصديق فتكون اللقاءات غنية والعواطف حارة كما المغازلات والبوح بالحب تزدهر حياتك الاجتماعية وتتناغم مع الشريك وتنسجم وتتفاهم معه للعازب يبدو الحب جديا في هذا الاسبوع فأنت تتمتّع بالقدرة على ايجاد الحلول المناسبة وستجد بالمقابل حناناً واهتماماً من قبل الحبيب كم تفكر في الارتباط الرسمي.

قد يهمك أيضاً :