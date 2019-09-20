مهنياً: يسطع نجمك في هذا الاسبوع الدسم بحظوظه موقع الشمس جيد جدا بالاضافة الى انتقال الزهرة وعطارد الى الميزان الهوائي الصديق تتحسن الامور وتتبلور نحو الافضل بداية مع وجود القمر في الحمل بين السبت والاثنين في موقع مناسب يجعلك تتمتع بسرعة خاطر وبقدرة على حسم الامور والتفاهم حركة ناجحة جدا تتوفق في اجتماعاتك ومفاوضاتك فقط عليك ان تكون لبقا في اسلوبك وغير استفزازي مع الاخرين. تتبدل الامور مع وصول القمر الى برج الثور يومي الثلاثاء والاربعاء الذي يشكل مثلثا فلكيا ترابيا مع الشمس من العذراء في منزلة الامور الخاصة العائلة والبيت والامور الشخصية الذي يسبب لك تعب جسدي ايام سلبية ضاغطة كن حذرا ولا تعقد الظروف نظم الطاقات وحدد الأوليات كي لا تقع ضحية التأخير أو التقصير. ولا تفتعل المشاكل كي لا تتأزم وتتحول الى نزاع كبير تختفي الغيوم وتخف الضغوط وتتوضح الامور وتتغير الصورة تماما مع انتقال القمر الى الجوزاء الصديق يومي الخميس والجمعة فتعيش عطلة اسبوع مميزة تستوعب وتبسط نفوذك وتحكم السيطرة على معظم أعمالك. بحيث تدعمك التاثيرات الفلكية للمربع الفلكي ما يجعلك المحرّك الرئيسي في عملك فتتخلص من العراقيل وتربح قضاياك وتلاقي التقدير والاعجاب والتفهم فلا تتردد في أخذ المبادرة. تقدّم وساوم وفاوض باستطاعتك التوصّل الى توقيع إتفاقية او عقد تحالف.

عاطفياً: ان انتقال كوكب الحب الى الميزان الصديق يعدك بتغيير ايجابي في حياتك الشخصية والعاطفية وقد يحمل اليك حباً مفاجئاً او عشقاً غير اعتيادي تحرز نجاحاً وتسوّي مشكلة أو خلافاً تتحسن العلاقات ويكون القلب سعيداً. للعازب يسطع نجمك في مجالات اجتماعية عديدة وتزداد شعبيتك او تعقد صداقة مميزة مع من ترتاح الى وجوده والنقاش معه.

قد يهمك أيضاً :