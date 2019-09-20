الامارات | بهاتين السيارتين.. شركة صينية تستعرض عضلاتها

شكرا لقرائتكم خبر عن بهاتين السيارتين.. شركة صينية تستعرض عضلاتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أزاحت شركة "هونج تشي" الستار عن سيارتين اختباريتين لتستعرض بهما عضلاتها خلال فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للسيارات الذي يختتم بعد غد.

وأوضحت الشركة الصينية المتخصصة في إنتاج السيارات الفارهة أن سيارتها S9 الاختبارية تعتمد على نظام دفع هجين يتألف من محرك بنزين V8 مع آخر كهربائي لتزأر بقوة 1029 كيلووات/1400 حصان.

وبهذه القوة الهائلة تنطلق السيارة السوبر رياضية بسرعة قصوى 400 كلم/س، في حين تتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 9ر1 ثانية فقط.

وإلى جانب السيارة السوبر رياضية تقف سيارة الأراضي الوعرة E115 الاختبارية، والتي تتنافس مع موديلات فارهة مثل بنتلي وبي إم دبليو X7. وتعتمد السيارة الاختبارية على سواعد محرك كهربائي، وبطارية تصل بها إلى مدى السير 600 كلم.

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وتتسارع السيارة التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون أربع ثوان فقط.

ولم تكشف الشركة الصينية عن فرص دخول الموديلين الاختباريين مرحلة الإنتاج القياسي حتى الآن.



