تتعرض بعض السيدات خلال فترة الحمل، إلى قصور عنق الرحم، ما يتسبب في حدوث ولادة مبكرة أو فقدان الحمل.

ويرصد "هن" أعراض قصور عنق الرحم، والوقاية منه، وفقًا لما ذكره "مايو كلينك":

أعراض قصور عنق الرحم

استمرار الدورة الشهرية لعدة أيام، أو أسابيع.

الشعور بالضغط في منطقة الحوض.

الاحساس بالألم أسفل الظهر.

الشعور بتقلصات خفيفة بالبطن

تغيير في شكل الإفرازات المهبلية

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حدوث نزيف مهبلي خفيف

الرعاية الطبية قبل الولادة

لا بد من الذهاب للطبيب بين الحين والآخر، من أجل الحصوا على رعاية طبية والاطمئنان على صحتك العامة.

النظام الغذائي

عليكِ اتباع نظام غذائي صحي، خلال فترة الحمل، كتناول الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك والكالسيوم والحديد والفيتامينات، والمواد المغذية.

ضبط الوزن

يمكن أن يدعم زيادة الوزن من 25 إلى 35 كجم، لكن تجبني الزيادة المُفرطة.

ابتعدي عن العادات السلبية

ابتعدي عن العادات السلبية، والخطرة، للحفاظ على صحة طفلك، فتجنبي المواد الخطرة، كالتدخين، والعقاقير غير المسموح بها، أو المكملات.