تظهر بقع حمراء على جلدها.. كيم كارداشيان مصابة بمرض مناعي يهاجم خلايا الجسم

مرض جلدي أصيبت به كيم كارداشيان، نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية، حينما كان عمرها 13 عامًا، إذ انتشرت بقع حمراء متقشرة على جلدها، ظنت كارداشيان في البداية أنها تعاني من مرض "الذئبة"، لكن الأطباء أخبروها بأنها تعاني من التهاب المفاصل الصدفي، وهو يسبب ألم في المفاصل وتصلبها.

وبحسب ما ذكرته "سبوتينك" نقلًا عن موقع "Poosh"، فإن نجمة تليفزيون الواقع روت تفاصيل مرضها الجلدي، إذ كتبت كارداشيان إنها لا يمكن معرفة أين تظهر البقع بالتحديد، فتوجد بقعة على ساقها اليمنى تظل ظاهرة باستمرار.

وتابعت: "لقد تعلمت أن أعيش مع هذه البقع دون استخدام أي كريمات أو دواء، أغطيها أحيانا ولا أغطيها أحيانا أخرى، هذا لا يزعجني حقًا".

وأوضحت كارداشيان أن الأعراض التي تظهر عليها أصبحت "سيئة للغاية" في وقت سابق من هذا العام، فظهرت آفات تغطي وجهها وغالبية جسدها وتستيقظ خلال الليل غير قادرة على تحريك يديها: "استيقظت في إحدى الليالي، للذهاب إلى الحمام ولم أستطع حمل هاتفي، اعتقدت أن الأمر كان غريبًا، لكنني ربما كنت أنام على يدي وكنت متعبًا للغاية، ولم أحتاج للتحقق من هاتفي في تلك الساعة على أية حال، فتابعت النوم".

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وتابعت نجمة تليفزيون الواقع: "حين استيقظت في الصباح التالي لم أستطع الإمساك بهاتفي، وحتى بفرشاة الأسنان، خفت كثيرًا، فقد أصيبت يداي بأذى شديد.. قدرت على تحريك يدي أكثر مع مرور اليوم، لكن الألم القادم من الداخل بقي، شعرت به في عظامي".

ووصفت "كارداشيان" أصعب اللحظات التي عاشتها حينما أتت نتيجة اختبارات الدم التي أجرتها بأنها مصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة، فشعرت بـ"الضياع حينها"، بحسب وصفها.

وتابعت بأنها بعد 3 أيام تلقت كارداشيان أخبارًا من الأطباء بأن النتائج كانت خاطئة وهي ليست مصابة بمرض الذئبة، وجرى تشخيص حالتها بالتهاب المفاصل الصدفي، واتخذت النجمة بعض الخطوات للتخفيف من أعراض مرض المناعة الذاتية، حيث تعتمد نظاما غذائيا نباتيا وتحاول أن لا تتعرض للإجهاد.

وأوضحت "كارداشيان" أنها أصبحت مرتاحة مع مرضها، ولا تزعجها البقع على جسدها، ناصحة من يعاني من المرض نفسه: "يمكنكم أن تدعوا المرض يتغلب عليكم ويدمر حياتكم، لكن يجب أن تفعلوا كل شيء لتشعروا بالراحة وألا تدعوا حالتكم تتغلب عليكم".

يشار إلى أن التهاب المفاصل بالصدفية يحدث عندما يبدأ الجهاز المناعي بالجسم بمهاجمة الأنسجة والخلايا السليمة، ويسبب اضطراب الاستجابة المناعية التهاب المفاصل وكذلك الإنتاج الزائد لخلايا الجلد، بحسب المواقع الطبية المتخصصة.