خوفا من الطقس.. نجمات الجونة لجأن لتسريحات شعر بسيطة

لجأت الكثير من نجمات مهرجان الجونة السينمائي إلى التسريحات البسيطة حتى إن بعضهن قمن بتجميعه وراء آذانهن أو تجميعه من الخلف، كما ظهرت الغالبية العظمى منهن وهن يفرقنه من الأمام مع رفعه من الخلف للأعلى، وذلك بسبب الأحوال الجوية التي شوهت معظم تسريحات الشعر العام الماضي في حفل افتتاح المهرجان.

وتستعرض "هُن" في التقرير التالي أبرز النجمات اللاتي لجأن للتسريحات البسيطة:

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الفنانة يسرا:

حرصت الفنانة يسرا على أن تظهر للمرة الأولى عقب وفاة والدتها بتسريحة شعر بسيطة فلجأت إلى تفريقه من الأمام مع إسدال الشعر على ظهرها بعد تجميعه من الخلف.

الفنانة منى زكي:

واعتمدت "زكي" على تسريحة شعر مرفوعة كلاسيكية مع إسدال بعض الخصلات من الأمام على جانبي الحاجب.

الفنانة ليلى علوي:

وظهرت الفنانة ليلى علوي على السجادة الحمراء بشعر مجمع بالكامل من الخلف ولكن بشكل منفوش مع ترك بعض الخصلات الطويلة.

الفنانة روجينا:

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وجاءت مشاركة الفنانة روجينا من خلال تفريق الشعر من الأمام مع جمعه من الخلف على شكل كعكة صغيرة.

الفنانة بشرى:

شاركت الفنانة بشرى بتسريحة شعر مختلفة عن العام الماضي، حيث ظهرت بشعر مجمع من الخلف وترك خصلة على إحدى خديها.

الفنانة داليا البحيري:

وظهرت الفنانة داليا البحيري بشعر أملس مجمع بالكامل في كعكة خلف الرأس.

الفنانة بسمة:

حضرت الفنانة بسمة بتسريحة كلاسيكية قديمة حيث احتفظت بشعرها منفوش ولكن مجمع من الخلف.

الفنانة درة:

وجاءت مشاركة الفنانة التونسية درة بشعر أملس مرفوع من الخلف دون ترك خصلات بسيطة.

الفنانة أروى جودة:

ظهرت الفنانة أروى جودة بتسريحة شعر بسيطة للغاية عبارة عن كعكة أعلى الرأس فقط.