درست بالجامعة الأمريكية.. معلومات عن بسنت شوقي خطيبة الفنان محمد فراج

خطف الفنان محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي الأنظار، خلال ظهورهما بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، الليلة، إذ أعلنا خطبتهما على هامش فعاليات المهرجان.

وتحدث فراج، خلال الحفل عن حماسه لمشاهدة فيلم "لما بنتولد"، الذي تشارك في بطولته خطيبته بسنت، ويرصد "هُن" أبرز المعلومات المتوفرة عنها، وهي:

من هي بسنت شوقي

- ولدت في القاهرة، ودرست إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية.

- بدأت بسنت شوقى، مشوارها الفني عام 2011، بمسرحية "حكاوي التحرير".

- بدأت بعدها تقديم الأدوار الثنائية بجانب عددا كبيرا من النجوم والنجمات منهم نيللى كريم، في "سقوط حر"، "تحت السيطرة".

- شاركت في فيلم "أسرار عائلية"، ومسلسل "اسم مؤقت".

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- عام 2011، التحقت بسنت بورشة تدريبية للتمثيل مع بعض الممثلين.

- شهد عام 2015 ظهور بسنت شوقي في "تحت السيطرة"، مع خطيبها محمد فراج.

- أشهر أدوارها مسلسل "سقوط حر"، وشاركت خلاله بشخصية مريضة نفسية.

ومن المشاهد التي جمعت بين الفنان محمد فراج وبسنت شوقى، في مسلسل "قابيل"، إحدى لقطات حفل زفاف الثنائي، وهما تربطهما علاقة قوية.

وانطلق حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، السادسة مساء الخميس، وتمتد الفعاليات حتى 27 سبتمبر الجاري، حيث يبدأ حفل الافتتاح فى تمام الساعة السادسة مساء بحضور القائمين على المهرجان والعديد من النجوم المصريين والعرب والعالميين.

ومن المقرر أن يشارك بالمهرجان 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلما فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.