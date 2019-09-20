حضري لأطفالك حلوى بيض القطا الكويتية، وقدميها مع الشاي، أو المشروبات الطبيعية، بخطوات بسيطة. مكونات بيض القطا كوبان دقيق قالب زبدة صغير ملعقة صغيره بيكنج باودر ملعقة كبيرة هال بودر ملعقتان سكر بودر 1/2 كوب حليب Advertisements جوز هند سكر بودر للتقديم قرفة بودر للقديم طريقة عمل بيض القطا قومي بخلط الدقيق والبيكنج باودر، مع السكر والهال والزبدة جيًا، بالمضرب الكهربائي. ضيفي الخليط، حتى تصبح العجينة سائلة، ومتماسكة. اتركي العجين يرتاح لمدة نصف ساعة، ثم ابدأي بفردها وتقسيمها. أخلطي الجوز مع السكر والقرفة، وابدأي بحشو القطع، ولفها على هيئة دوئر بيضاوية. اقليها في الزيت المغلي، وزينيها بالسكر البودرة.

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