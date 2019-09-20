طريقة عمل شوربة الجزر

الجزر من الأطعمة المفيدة جدًا لصحة الإنسان، وكذلك شربة الجزر التي تتسم بأن لها عدة فوائد صحية للغاية. "هن" يقدم لك طريقة تحضير الشوربة بسرعة وسهولة: مقادير شوربة الجزر كيلو جزر مقطع مكعبات. بصل. 3 فصوص ثوم. بطاطس. ملعقتين كبيرتين زيت. ملعقه صغيره زبدة. ملح حسب الرغبة. Advertisements فلفل أسود. ملعقه صغيره كمون. مكعبين مرقة. نصف كوب كريمة. طريقة تحضير شوربة الجزر حمري البصل فى الزيت ثم ضيفي إليه الثوم حتى يحمر لونه. ثم ضيفي الجزر والبطاطس بعد تقطيعها. ثم تبليها بالملح والفلفل والكمون ومكعب المرقة، واتركيها 20 دقيقة على النار. اهرسي مكونات الشوربة بالخلاط وقدميها ساخنة.

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