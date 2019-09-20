أروى جودة تتألق بفستان ناعم في افتتاح مهرجان الجونة الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نرمين الجلاد:

أطلت الفنانة أروى جودة مخلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بفستان ناعم باللون "baby blue"، وتميز التصميم ببطانة باللون الأبيض وطبقة من التول الناعم.

واتسم الفستان بتورة منفوشة، جاءت بقصة طويلة من الخلف وقصيرة من الأمام، وحرصت على اعتماد مكياج جرئ بالألوان النارية ورسم العين السموكي.

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واختارت تصفيفة الشعر المربوط من الأسفل والمنسدل على الظهر، ونسقت مجوهرات ناعمة مكونة من أفراط ماسية تحتوى على حجر باللون الأزرق.

وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة، مساء اليوم الخميس، في منتجع الجونة على شاطئ البحر الأحمر، بمشاركة 40 دولة يمثلها 80 فيلمًا ما بين روائي ووثائقي طويل وقصير.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى حُلة، وبإطلالات تسرق عدسات الكاميرات وتخطف دائمًا الأنظار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تصميمات فساتينهن وبذلاتهم الراقية.