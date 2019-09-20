الامارات | «إمداد» تنظم ورشة عن أهمية الاستدامة البيئية للأطفال

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت مجموعة «إمداد»، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها، أمس، خلال معرض «إف إم إكسبو» لإدارة المرافق، ورشة عمل خاصة لمجموعة من تلاميذ «روضة الندى» تحت عنوان «بيئتي». وتم تعريف الصغار بالإجراءات السليمة للتخلص من النفايات وإعادة تدويرها. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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