مذيعة تتعرض لموقف محرج بسبب فستانها.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت مذيعة تليفزيون إسترالية لموقف محرج خلال معرض الصحافة السنوي Midwinter Charity Ball في بلدها.

وارتدت المذيعة "فيونا ويلان" من القناة التاسعة، ثوبًا أبيض مذهلاً من تصميم "توني ماتيسيفسكي" لحضور هذا الحدث في مبنى البرلمان الأسترالي مساء الأربعاء، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبعد أن التقطت ويلان الصور وأمضت وقتًا طويلًا من الحفل، أدركت أنها نسيت ارتداء الكُم الخاص بالفستان.

وقالت فيونا:"لم أع ذلك بينما كنت أرتدي ملابسي، لكنني لم ألاحظ ذلك حتى منتصف الليل".

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واعترفت المذيعة لاحقًا بالخطأ على "تويتر" ردًا على تغريدة تشيد بزيها، وشاركت أيضًا على انستغرام صورة لكيفية ارتداء الفستان.

وسخرت فيونا من هذا الخطأ الفادح، مدعية أن الفستان كان "شديد التنوع"، ولسوء الحظ، أثار مظهرها سخرية في وسائل الإعلام الأسترالية.

وكان الحدث قد شهد حضور عدد من السياسيين والمراسلين، ومن ضمنهم رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون وزوجته جيني.