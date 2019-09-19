رجاء تطلب الطلاق: "زوجي نكدي.. مش قادرة أعيش معاه"

"زوجي نكدي لا يضحك دائما متجهم، يعاملني معاملة سيئة أمام الجميع ويجرحني طول الوقت"، هكذا روت "رجاء ع"، 27 سنة، محاسبة، أسباب طلبها الطلاق أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بالقناطر الخيرية بعد أن تحولت حياتها لجحيم، بسبب زوجها العابث طوال الوقت والنكدي على حد قولها.

تقول "رجاء": "تزوجت من شخص محترم ولكن زواجنا كان تقليديا للغاية ولم تستمر الخطوبة كثيرا، حيث تقدم لي عن طريق إحدى معارف والدتي، حيث يعمل في مركز مرموق وحالته المادية جيدة، وكان زواجنا سريعا حيث لم أتعرف عليه جيدا أو أدرك طباعه وحالته النفسية".

تضيف "رجاء": "بعد الزواج والذي تم منذ 5 سنوات بدأت اكتشف عيوب شخصيته النفسية المركبة، فهو لا يضحك أبدا يثير المشاكل والنكد على الفاضي والمليان، دائما ينتقد أي تصرف أقوم به، حتى انطباعاته عن أكلي وملبسي وأدائي في المنزل سلبية، أما طبخي وغسيلي وعزومتنا وكل ما أفعله يعقب عليه بجملة (عاميلك زفت)".

حاولت الزوجة التأقلم مع شريك حياتها، وإخراجه من حالة الاكتئاب ولكن دون جدوى، "حاولت استشارة أحد الأطباء لعلاجه ولكنه أهانني بشدة واتهمني بالجنون، ما أصابني بانهيار نفسي فلم أعد أحتمل تصرفاته".