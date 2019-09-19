وفري فلوسك..طريقة عمل كورن فليكس في المنزل

مع بداية العام الدراسي تسعى الأمهات إلى تقديم وجبات خفيفة من الفطار لأطفالهن، وغالبًا ما يكون الكورن فليكس هو اختيار صغارهن المفضل.
وتوفيرًا للوقت والمال، يقدم لك موقع "هن"، طريقة تحضير الكورن فليكس بالموز، من وصفات الشيف نجلاء الشرشابي، التي عرضتها في برنامجها "على قد الإيد"، المذاع على قناة "CBC سفرة".
مقادير عمل كورن فليكس
كورن فليكس.
لبن.
عسل أبيض.
موز.
طريقة عمل كورن فليكس بالموز
يهرس الموز ويخلط مع اللبن والعسل والكورن فليكس.
يقدم الخليط.
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