قالت الإعلامية لما جبريل، إنها من المقرر أن تُسافر صباح الغد، إلى مدينة الجونة، من أجل القيام بمهامها خلال فعاليات مهرجان الجونة، قائلة: "مش هحضر الافتتاح، لأني لسه مسافرتش لحد دلوقتي".
وأضافت "جبريل" خلال حديثها لـ"هن"، إنها من المقرر أن تُجري العديد من الللقاءات الفنية، ولكن خارج إطار السجادة الحمراء، قائلة: "أنا مش المقدمة الأساسية، لكن رايحة أعمل شغلي، وهو حوارات جانبية من الحضور والفنانين".
وعن تقديمها الحفل على main stage، مثلما ظهرت الدورة السابقة، أكدت: "لا ده كلام مغلوط، وأنا هشتغل بعيدًا عن السجادة الحمراء".
يذكر أن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، بمدينة الغردقة، ستنطلق، مساء الغد، وسط استعدادات هائلة من قبل الحضور من الفنانين والفنانات، والقائمين على المهرجان، ومن المقرر أن تستمر حتى 27 سبتمبر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر لما جبريل تكشف لـ"هن" عن دورها في مهرجان الجونة: "لسه ما سافرتش لحد دلوقتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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