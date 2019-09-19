الامارات | (بالغرافيك ).. حي الفهيدي التاريخي.. تراث وهوية معمارية فريدة

شكرا لقرائتكم خبر عن (بالغرافيك ).. حي الفهيدي التاريخي.. تراث وهوية معمارية فريدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحظى حي الفهيدي التاريخي بمكانة كبيرة وأهمية بالغة بحكم موقعه الاستراتيجي على خور دبي، ويلعب دوراً ثقافياً وفنياً بارزاً، ليصبح من أبرز الوجهات السياحية الثقافية التي تستقطب الزوار من مختلف الجنسيات والثقافات، ويمتاز بهويته المعمارية المتفردة التي تعكس نمط الحياة الاجتماعية التراثية -الذي كان سائداً في دبي - وما يحتويه من مخزون قيمي غني.

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