بعد علمها بخطبته من أخرى.. فنانة سورية شهيرة تنتقم من زوجها بخلعه

بعد 13 عاما من الزواج، أعلنت أمس، الفنانة السورية رنا الأبيض خلعها لزوجها وائل دباس، بعد علمها بخطبته من أخرى.

ونشرت "الأبيض" قرار الخلع عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الذي يتابعها من خلاله الملايين، مؤكدة أنها علمت بالصدفة بخطبة زوجها سرًا من فتاة تدعى شيرين عقاد.

وكتبت الفنانة السورية: "إلى من يهمه الأمر من أصحاب الصفحات المزورة، هذه ورقة مخالعتي من وائل الدباس بتاريخ 9-9-2019، تعليقًا على أنه مطلقها من زمان (قال وحطون بالصورة.. فإن كنتم تعلمون فهي مصيبة وإن كنتم لا تعلمون فالمصيبة أكبر) وما بعرف مين الفاسق فينا.. فهل تبينتوا الآن؟".

وأضافت: "بالفعل لا تقل حسبي ونسبي.. قل فعلي وعملي، بتشكر كل من تعاطف معي بكلمة فيها إنسانية من عيلتي الكبيرة ببلدي من أهلي وناسي وأصدقائي القريب منكم والغريب، وما بتمنا حدا يعيش مرارة موقفي، وبتمنى للعريسين حياة سعيدة وسامحونا".

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ولم تكتفي الفنانة السورية بنشر وثيقة الخلع، بل سربت محادثة هاتفية مع خطيبة زوجها "شيرين" تستفهم منها عن خطبته لها، ومع ردود "شيرين" غير المباشرة بعثت لها رنا الأبيض صورا من تحاليل طبية وقالت لها: "هذه التحاليل الطبية له حتى تعالجيه"، وأضافت أن لها عنده مبالغ مالية وطالبته بإرجاعها، واختتمت محادثتها قائلة: "صحتين وهنا على قلبك".

زوجها السابق وخطيبته

كما بعثت رنا تهنئة لزوجها السابق على خطبته عبر أحد المواقع الإخبارية ونشرت مقطع من الخبر عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام وجاءت فيها: "إن الفنانة رنا الأبيض تتقدم من خلالنا بتهنئة لـ زوجها وائل مباركة بخطوبته من الآنسة شيرين عقاد".