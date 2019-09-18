إنشاء أول فندق في الفضاء.. أولى الرحلات في 2027 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

يبدو الأمر مدهشا لدى البعض عند التحدث عن رحلة مغامرة خارج نطاق الأرض، نعم فقد أُعلن عن أول فندق ضخم في الفضاء.

وأعلنت شركة "The Gateway Foundation"، والتي تتخذ من ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقراً لها، خططاً لإنشاء محطة "Von Braun"، وهي عبارة عن فندق على طراز باخرة تطفو في الفضاء بين النجوم.

ويهدف المشروع إلى إرسال الفندق من الأرض بحلول عام 2025 ليصبح جاهزاً بالكامل بحلول عام 2027، بحسب ما ذكر موقع "بي بي سي" عربية.

وتعد محطة Von Braun واحدة من بين خيارات أخرى قيد التطوير في مجال السياحة الفضائية. إذ تخطط كل من شركة "فيرجن غالاكتيك"، وشركة إيلون موسك "SpaceX"، وشركة "بلو أوريجين" المختصة في هندسة الطيران لإرسال الأشخاص إلى الفضاء.

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ومحطة "Von Braun" ليست التصميم الوحيد قيد التنفيذ لمشروع فندق الفضاء. إذ أطلقت شركة "Orion Span" لتكنولوجيا الفضاء، والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، خططاً لإنشاء فندق فخم في محطة "Aurora "في وقت مبكر من هذا العام، وتأمل في إطلاقه في عام 2022.

ووفقاً لمقاطع الفيديو والصور الرقمية التي أصدرتها مؤسسة "Gateway Foundation"، فإن المحطة تشبه هيكل العجلة الدوارة، وهي مكونة من 24 وحدة تدور حول الأرض.

وقال رئيس مهندسي التصميم في مؤسسة Gateway Foundation"، تيم ألاتوري إن العجلة الدوارة ستقوم بمحاكاة حركة الجاذبية.

وأوضح ألاتوري أن الفرق الرئيسي هو المواد الحديثة المستخدمة مثل السبائك المعدنية الجديدة ، ومركبات الكربون، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتكنولوجيا منصات الإطلاق التي تجعل إمكانية فندق الفضاء محتملة أكثر في عصرنا الحالي.