أتلفت فستان زفافها من أجل جلسة تصوير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تسببت عروس في إتلاف فستان زفافها، وذلك من أجل الحصول على جلسة تصوير مختلفة بالتقاط الصور مع زوجها في البحر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ميرور” البريطانية، فقد قفزت أنجيلا براون، البالغة من العمر 44 عامًا، في البحر فيمدينة بلاكبول مرتدية الفستان المذهل من الدانتيل.

مارك البالغ من العمر46 عامًا، زوج أنجيلا، كان قد رتب لحفل الزفاف كمفاجأة وأبلغ أنجيلا قبل 12 أسبوعا من اليوم المنتظر، تاركًا لها ثلاثة أشهر فقط للعثور على الفستان المثالي.

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الزوجان اللذان تزوجا في يونيو، قررا أن يرتديا ملابس الزفاف مرة أخرى وأن يجريا جلسة تصوير بعد شهر العسل، حيث ارتديا ملابس الزفاف وتوجّها مع طفلين إلى البحر.

أنجيلا قالت: كان ثوبي مثاليًا، عرفت أنه يناسبني بمجرد ارتدائه، لم يكن أمامي سوى 12 أسبوعًا لاتخاذ قرار، بعد الزفاف اقترح مصورنا جلسة تصوير في البحر، وبعد التجربة، أحببنا كل دقيقة في جلسة التصوير، كان الأمر أكثر متعة من حفل الزفاف.

والدا أنجيلا كانا قد اشتريا فستان زفافها بقيمة 999 جنيهًا إسترلينيًا أي حوالى ما يعادل 1200 دولار كهدية زفاف لها، لذا استأذنت منهما قبل إتلافه في الأمواج.