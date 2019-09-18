ليتيزيا ملكة إسبانيا تتألق في اختيار اللون الأحمر في إطلالتها مرة جديدة

ها هي ليتيزيا ملكة إسبانيا تختار مرة جديدة في إطلالاتها اللون الأحمر القوي الذي اختارته من خلال الفستان الواسع والشبابي الذي اختارته بأسلوب كاجوال وملفت للنظر، فحافظت من خلال إطلالتها الأخيرة على أناقتها البسيطة وانتقت اللون الأحمر الأحب على قلبها.

رصدنا لك العديد من الصور الخاصة إطلالات ليتيزيا ملكة إسبانيا، فلاحظي كيف تألقت بالفستان الأحمر وواكبي أجمل اختياراتها لهذا اللون.

فستان أحمر هادىء

سحرتنا ليتيزيا ملكة إسبانيا بتألقها في إطلالتها الأخيرة بفستان أحمر قوي ومناسب لساعات النهار. فاختارت من دار كارولينا هيريرا Carolina Herrera التصميم الضيق من الأعلى مع الأكمام العريضة المنسدلة قليلاً على الأكمام، واللافت في هذا الفستان القصة التي تصل الى حدود الركبة والتي تتسع مع الكسرات العريضة من الأسفل. ولفتنا صيحة السحاب الأسود البارز من الأمام بشكل مستقيم. ولم تتخلى عن الحذاء الأحمر برباطه الخلفي والكعب العالي.

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أناقة اللون الأحمر

وفي إطلالات سابقة، ارتدت ليتيزيا ملكة إسبانيا العديد من الفساتين الحمراء، وأجمل اختياراتها فستان أحمر هادىء من دار SALVATORE FERRAGAMO ، وفستان أحمر راقي مناسب للسهرات من دار Roberto Torretta. كما تألقت ليتيزيا ملكة إسبانيا بفستان أحمر راقي مع أكمام الكلوش، وقصات الكاب المنسدلة مع التوب بأسلوب ملكي.

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