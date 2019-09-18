طريقة عمل عجة البطاطس

يعتبر طبق العجة من أطباق المقبلات الساخنة، التي تتميز بالمذاق الرائع، ويفضل البعض تناولها لذلك نقدم لك طريقة تحضير عجة بالبطاطس على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج "على قد الأيد"، على سي بي سي سفرة. المقادير بطاطس مسلوقة مكعبات. بيض. سمن. ثوم. بصل. نصف كوب دقيق. ملعقة صغيرة بيكنج بودر. كركم. طماطم. شطة ناعمة. Advertisements ملح. فلفل أسود. طريقة التحضير شوحى البصل والثوم في السمنة على النار ثم ضيفي الطماطم. أضيفى مكعبات البطاطس والملح والفلفل الأسود والكركم والشطة. أضيفى البيض بعيداً عن النار بعد أن يهدأ الخليط. أضيفى الدقيق والبيكنج بودر ويقلب. صبي الخليط فى بايركس مدهون بالسمن وأدخليه الفرن حتى تمام النضج ثم قدميه.

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