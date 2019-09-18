زينة: "بطلوا إشاعات.. حتى مناخيري مش سايبينها في حالها يا ظلمة"

نشرت الفنانة زينة، عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي على "إنستجرام" صورة ردت فيها على شائعة إجراء عملية تجميل بأنفها.

وكتتبت زينة على الصورة: "بطلوا إشاعات، حتى مناخيري مش سايبينها في حالها يا ظلمة".

وتعرضت الفنانة زينة في الآونة الأخيرة لهجوم من جمهورها، بعدما أشيع عن إجرائها لعمليات تجميلية بأنفها.

Advertisements

قضت محكمة الاستئناف، أمس، برفض الاستئناف المقدم من الفنانة زينة، والذي طلبت فيه زيادة نفقة توأمها عز الدين وزين الدين إلى 100 ألف جنيه شهريا بدلا من 30 ألف جنيه، يُلزم بدفعها الفنان أحمد عز.

وكانت محكمة أول درجة قضت بإلزام الفنان أحمد عز، في أبريل الماضي، بدفع 30 ألف جنيه شهريا "نفقة" للفنانة زينة وتوأمها، إلا أنها استأنفت الحكم طالبة زيادة المبلغ إلى 100 ألف، بينما تقدم المحامي عمر عبدالرحمن، دفاع عز، باستئناف على ذات للحكم للتخفيض، بسبب زيادة الأعباء المالية على موكله ومنها المصاريف الدراسية.

ونظرت محكمة الاستئناف، الاستئنافين المقدمين من الطرفين، على مدار عدة جلسات، ثم أصدرت الحكم المتقدم، بإقرار مبلغ النفقة بقيمة 30 ألف جنيه شهريا.

وبهذا الحكم، يصل قيمة ما تتحصل عليه "زينة" من "عز" مبلغ 1060000 (مليون وستون ألف جنيه) سنويا، وذلك بعد إضافة مبلغ 700 ألف جنيه، ألزمت محكمة الاستئناف "عز" بدفعها سنويا كمصاريف مدرسة للتوأم زين الدين وعز الدين.