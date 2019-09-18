الامارات | المهرجان الدولي لفيلم المرأة ينطلق في سلا المغربية

شكرا لقرائتكم خبر عن المهرجان الدولي لفيلم المرأة ينطلق في سلا المغربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت مدينة سلا الساحلية، الواقعة إلى الشمال من العاصمة المغربية الرباط، بإطلاق الدورة الـ13 من المهرجان الدولي لفيلم المرأة، أول من أمس، بحضور عدد من نجوم وصناع ونقاد السينما. وكرّم المهرجان في الافتتاح، الذي أقيم بقاعة سينما هوليوود، الممثلة المغربية، منى فتو، ومصممة الأزياء السنغالية، أومو سي.

وقال رئيس المهرجان، نورالدين شماعو، إن «الدورة الـ13 تجمع كالعادة فسيفساء متناغماً من ثقافات إنسانية وجدت في السينما القدرة على التواصل والتفاعل الإيجابيين».

وأضاف: «السينما منبر يعلو فيه صوت المرأة كقضية أولاً، وكصانعة للفن الراقي تأليفاً وإخراجاً وتمثيلاً وتدبيراً وإنتاجاً ونقداً».

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ويشمل برنامج المهرجان مسابقتين رئيستين، إحداهما للأفلام الطويلة وتضم 12 فيلماً، والأخرى للأفلام الوثائقية وتضم خمسة أفلام. وتستمر العروض والأنشطة المصاحبة لها حتى 21 الجاري.

وتحل السينما التونسية ضيف شرف المهرجان، الذي يعرض خمسة أفلام روائية ووثائقية لمخرجات تونسيات.