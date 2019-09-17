مجوهرات خضراء بمناسبة اليوم الوطني السعودي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 10:39 مساءً - تحب المرأة السعودية أن تحتفل بمناسبة اليوم الوطني بالاتشاح باللون الأخضر، في لبسها ومجوهراتها وهناك الكثير من الإصدارات من دور الموضة العالمية ودور المجوهرات التي تحفى بدرجات اللون الأخضر وبأشكال مختلفة إما للمناسبات الخاصة أو للإطلالة اليومية اخترنا لك منها التالي بمناسبة اليوم الوطني السعودي:



- لإطلالة يومية: اخترنا لك العديد من المجوهرات ذات اللون الأخضر المصنوعة من الذهب الأبيض أو الأصفر، التي تستطيعين أن تلبسينها خلال اليوم مع الجينز وأي اطلالة كاجوال، أسورة من ديور باللون الذهبي المطعم باللون الأخضر مع القلادة المشابهة لها، أو أقراط من تيفاني باللون الأخضر الزمردي، وقلادة من تيفاني بسيطة بالذهب الأصفر مع قلب من حجر الزفير الأخضر، وعقد من كارتيه الأيقوني باللون الأخضر مع الذهب الأصفر.



- لإطلالة مسائية: لإطلالتك المسائية اخترنا لك ساعة من بولغاري وهي مرصعة بأحجار الألماس المستديرة مع مسحة من اللون الأخضر وسوار من جلد الغالوشا باللون الأخضر، مع خاتم من فان كليف يوحي بالفخامة والرقي استخدم فيه الذهب الأبيض، ولمحبات الكلاسيكية اخترنا لك خاتم من مجوهرات تيفاني بالذهب الأبيض المطعم بالألماس واللون الأخضر.