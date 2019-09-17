أبرز 6 صيحات من أسبوع الموضة في نيويورك

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 10:39 مساءً - كشف أسبوع الموضة في نيويورك للأزياء الجاهزة موسم ربيع وصيف 2020 عن أحدث الصيحات التي ستشكل إطلالاتنا في العام القادم، نرصد لكِ منها 6 صيحات للموضة لتكوني السباقة في التعرف إليها.
1- الأزياء المخططة
شكلت الأزياء المخططة تيارًا لا يمكن تجاهله على خشبات عروض ربيع 2020، فقُدمت منها القمصان القطنية والتي نسقتها ماركة Adeam مع بناطيل بيج عالية الخصر، إطلالات نهارية مميزة تبرز طول القامة وتنحفها، كما أحببنا الفساتين المستوحاة من ستايل القميص Shirt dresses من ماركة راغ آند بون Rag & Bone والتي تناسب أجواء العطلات.
2- تنانير غير متماثلة الحواف
شهدت العروض التي تابعناها حتى الآن عدد من الإتجاهات غير التقليدية، فصادفنا في أكثر من تشكيلة التنانير غير متماثلة الحواف والتي نُسقت بشكل بوهيمي لم يفتقر إلى الأناقة، فتألقت عارضة ألكسندر وانغ Alexander Wang بتنورة قصيرة من الأمام مزدانة بأهداب من نفس الخامة نسقت مع قميص جينز داكن، كما شكلت إطلالة عارضة لونشان Longchamp مصدر إلهام لكل من ترغب بإطلالة فريدة في الرحلات حيث لائمت العارضة تنورة مطبعة مع توب قصير Crop top.
3- موضة الدنيم
لا خلاف على أن الدنيم من أساسيات الخزانة في مختلف المواسم حتى أنه نجم الفصول الإنتقالية مثل الربيع والصيف، وهو أمر تدركه كبريات دور الأزياء العالمية لذا يحرصوا دومًا على تقديم موديلات تؤمن التنوع الذي يفى بكل الاحتياجات ويتلاقي مع مختلف الأذواق لتتمكن كل امرأة من التأنق بهذه الصيحة، من جهتنا لفتتنا قطع الجامبسوت المحددة للقامة من براندون ماكسويل Brandon Maxwell كما وقعنا في عشق الفساتين الـ A line من مجموعة ريد فالنتينو Red Valentino والمعتمدة على شغل الـ Patchwork.
4- الأزياء الجلد
يعتبر الجلد هو نجم الموسم بلا منازع بعد أن أثبت حضوره على منصات عروضأسبوع نيويورك حيث خطفت أنظارنا البدلات الكاملة المؤلفة من سترة بنصف أكمام وبناطيل واسعة من توقيع Adeam والفساتين القصيرة من توقيع كيت سبيد Kate Spade والتي صممت بقياسات تناسب الممتلئات.
5- طبعات الحيوانات
دل المواسم وتبقى موضة طبعات الحيوانات هى الأبرز ضمن إتجاهات الموضة العالمية، وفي مجموعات ربيع 2020 قُدمت بأسلوب أنثوي راقي، فتألقت عارضات إيلي تهاري Elie Tahari بأجمل الفساتين المنسقة مع جاكيتات البليزر البيضاء، مزيج جرئ ولكنه يلائم نهار عمل.
6- العبايات والقفاطين
في ظل صناعة تضع المرأة الشرقية على أول قائمة الزبونات اللواتي يستهدفهن بتصاميمهم، كان لا بد أن نلاحظ الحضور الكبير لموضة العبايات المفتوحة من الأمام لدى Dsquared2 والقفاطين والجلابيات الفضفاضة التي تهادت بها عارضات براندون ماكسويل Brandon Maxwell وكيت سبيد Kate Spade.
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