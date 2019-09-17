أبرز 6 صيحات من أسبوع الموضة في نيويورك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 10:39 مساءً - كشف أسبوع الموضة في نيويورك للأزياء الجاهزة موسم ربيع وصيف 2020 عن أحدث الصيحات التي ستشكل إطلالاتنا في العام القادم، نرصد لكِ منها 6 صيحات للموضة لتكوني السباقة في التعرف إليها.





1- الأزياء المخططة

Adeam





شكلت الأزياء المخططة تيارًا لا يمكن تجاهله على خشبات عروض ربيع 2020، فقُدمت منها القمصان القطنية والتي نسقتها ماركة Adeam مع بناطيل بيج عالية الخصر، إطلالات نهارية مميزة تبرز طول القامة وتنحفها، كما أحببنا الفساتين المستوحاة من ستايل القميص Shirt dresses من ماركة راغ آند بون Rag & Bone والتي تناسب أجواء العطلات.





2- تنانير غير متماثلة الحواف



شهدت العروض التي تابعناها حتى الآن عدد من الإتجاهات غير التقليدية، فصادفنا في أكثر من تشكيلة التنانير غير متماثلة الحواف والتي نُسقت بشكل بوهيمي لم يفتقر إلى الأناقة، فتألقت عارضة ألكسندر وانغ Alexander Wang بتنورة قصيرة من الأمام مزدانة بأهداب من نفس الخامة نسقت مع قميص جينز داكن، كما شكلت إطلالة عارضة لونشان Longchamp مصدر إلهام لكل من ترغب بإطلالة فريدة في الرحلات حيث لائمت العارضة تنورة مطبعة مع توب قصير Crop top.





3- موضة الدنيم

Red Valentino



لا خلاف على أن الدنيم من أساسيات الخزانة في مختلف المواسم حتى أنه نجم الفصول الإنتقالية مثل الربيع والصيف، وهو أمر تدركه كبريات دور الأزياء العالمية لذا يحرصوا دومًا على تقديم موديلات تؤمن التنوع الذي يفى بكل الاحتياجات ويتلاقي مع مختلف الأذواق لتتمكن كل امرأة من التأنق بهذه الصيحة، من جهتنا لفتتنا قطع الجامبسوت المحددة للقامة من براندون ماكسويل Brandon Maxwell كما وقعنا في عشق الفساتين الـ A line من مجموعة ريد فالنتينو Red Valentino والمعتمدة على شغل الـ Patchwork.

Advertisements





4- الأزياء الجلد

Kate Spade



يعتبر الجلد هو نجم الموسم بلا منازع بعد أن أثبت حضوره على منصات عروضأسبوع نيويورك حيث خطفت أنظارنا البدلات الكاملة المؤلفة من سترة بنصف أكمام وبناطيل واسعة من توقيع Adeam والفساتين القصيرة من توقيع كيت سبيد Kate Spade والتي صممت بقياسات تناسب الممتلئات.



5- طبعات الحيوانات

Elie tahari



دل المواسم وتبقى موضة طبعات الحيوانات هى الأبرز ضمن إتجاهات الموضة العالمية، وفي مجموعات ربيع 2020 قُدمت بأسلوب أنثوي راقي، فتألقت عارضات إيلي تهاري Elie Tahari بأجمل الفساتين المنسقة مع جاكيتات البليزر البيضاء، مزيج جرئ ولكنه يلائم نهار عمل.





6- العبايات والقفاطين

Brandon Maxwell



في ظل صناعة تضع المرأة الشرقية على أول قائمة الزبونات اللواتي يستهدفهن بتصاميمهم، كان لا بد أن نلاحظ الحضور الكبير لموضة العبايات المفتوحة من الأمام لدى Dsquared2 والقفاطين والجلابيات الفضفاضة التي تهادت بها عارضات براندون ماكسويل Brandon Maxwell وكيت سبيد Kate Spade.

تابعي أيضاً:

من أسبوع الموضة في نيويورك: مجموعة براندون مكسويل لربيع 2020

من أسبوع الموضة في نيويورك:تومي هيلفيغر خريف 2019

أجمل صيحات المكياج والشعر من أسبوع الموضة في نيويورك