على خطى سوسن بدر.. مي عمر بلوك فرعوني

نشر خبير التجميل شريف طانيوس، صورة للفنانة مي عمر في أحدث ظهور لها، بـ"مكياج سموكي" يبرز ملامحها المصرية، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت مي بمكياج ترابي ثقيل، و"فوطة" بيضاء تغطي شعرها، وعلق "طانيوس" على المادة المصورة، قائلا: "الجميلة مي عمر.. دائما أشعر بالمتعة خلال العمل معك".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 1300 تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، التي شبهتها بالفنانة سوسن بدر، ومن أبرز التعليقات: "تبدين كأنك ملكة فرعونية"، و"ملامح فرعونية أصيلة"، و"الإطلالة مذهلة"، و"معرفتكيش".

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يشار إلى أن الفنانة سوسن بدر تصدرت مواقع البحث مرات عدة بسبب إطلالتها بالشعر الأبيض وملامحها الفرعونية.

وكانت مجلة "Harper's Bazaar Arabia"، أجرت مقارنة بين سوسن بدر والملكة "نفرتيتي"، نشرتها على غلافها.