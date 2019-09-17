في حال الإصابة ببطء القلب يخفق بمعدل أقل من 60 خفقة في الدقيقة، ويمكن أن يكون بطء القلب مشكلة خطيرة إذا لم يضخ القلب الدم الغني بالأكسجين، ومن أعراض بطء القلب كما ذكرها موقع "Mayo Clinic".
الإغماء
أو الاقتراب من الشعور بالإغماء وهو من أكثر الأعراض التي يمكن ملاحظتها.
دوخة أو دوار
يعتبر الشعور بالدوار من أعراض الإصابة ببطء القلب.
الإرهاق
يشعر مريض بطء القلب بالإرهاق الشديد وصعوبة الحركة.
ضيق التنفس
يشعر مريض بطء القلب بصعوبة التنفس لعدم حصوله على كمية كافية من الأكسجين.
آلام الصدر
هي من الأعراض الشائعة التي يشعر بها المريض.
إن معدل ضربات القلب أثناء الراحة أبطأ من 60 ضربة في الدقيقة وهو أمر طبيعي بالنسبة لبعض الأشخاص، وخاصة الشباب الأصحاء والرياضيين المدربين فبطء القلب بالنسبة لهم، لا يعد مشكلة صحية.
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