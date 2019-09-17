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مع بدء العام الدراسي، تبدأ حيرة الفتيات في اختيار الملابس والأحذية المختلفة التي سترتديها خلال يومها الدراسي، وبين المريح والعصري والموضة تحتار في اختياراتها، لذا يقدم لك موقع "هن"، أفضل الأحذية للجامعة، وبعض النصائح الواجب اتباعها لحماية قدميك، بحسب موقع "كوليدج فاشون"، المتخصص في موضة مرحلة الجامعة.
تجنبي الكعب العالي
يجب نجنب الأاحذية ذات الكعب العالي، أو التي تزيد عن 5 سم، مع مراعاة أن تلك الاحذية لها مناسباتها إذا كنت تريدين ارتدائها في الجامعة، مثل مناقشة مشروع، أو حفل تخريج، فيما عدا ذلك تتسم الجامعة بالمشي الكثير، وهو ما يعد مرهقا في حالة ارتداء كعب عال.
الكوتشي الأبيض
بالإضافة لكونه مريحا، فهو شيك ويليق تقريبا على كل الملابس الكاجوال الملائمة للجامعة، وكذلك يليق بكل الألوان، ويضفي على "الجينز"، رونقا خاصة.
السنيكرز
تتميز بكونها مريحة للغاية، وفلات وقريبة من الأرض، كما تتميز بألوانها الموضة والتي تليق بكل أنواع الملابس، من تيشيرتات، وسراويل فضفاضة وغيرها.
الباليرينا
في حالة اختيارك نوع من أنواع الملابس الكلاسيكية، فإن خيار ارتداء باليرينا يصبح مثاليا، خاصة مع الشميزات، والبلوزات الفلوريش وغيرها.
الصنادل
يجب تجنب الصنادل المفتوحة جدا، أو الفلات بسبب دخول الأوساخ إلى القدمين والتي تشوه عادة شكلها، وتسبب كذلك الجروح والخدوش.
كانت هذه تفاصيل خبر مع بدء العام الجامعي.. أحذية لا تستغني عنها خلال الدراسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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