ترسم البهجة في نفوس الأطفال.. حكاية قوافل "رنا صلاح" الخيرية

لا تترك عملا يمكن أن يدخل البهجة والسرور على نفوس الأيتام أو غير القادرين إلا وشاركت فيه، تجد السعادة والبهجة في ذلك، رافعة شعار "لو مساعدناش بعض مش هنلاقى اللي يساعدنا وقت شدتنا".

إنها رنا صلاح، فنانة تشكيلية ومحامية "مواطنة عادية"، قررت تدشين مبادرة "قوافل الخير"، وعن تفاصيلها تقول لـ"هن"، "بننزل العزب والقرى الأكثر فقرا بنلعب معهم ونرسم على الوجوه ونوزع بالونات ولعب عليهم".

وتضيف، "ساعدنى في تنظيم القوافل مجموعة جميلة من المتطوعين وهم شادى الشهير بشيكو بيلبس، مهرج وبيرقص معاهم ويفرحهم، والمهندسة نور، بترسم على وجوه الأطفال بالألوان الجميلة، نيرة صلاح فوتوجرافر القافلة، محمود المناوي، طارق الجزار، وصفاء عماشة، وصلاح سمكو، نسمه يحيى، وهاجر محمد"، موضحة أن هؤلاء شركائها في القافلة، والذين ساهموا معها في إدخال الفرحة على أكثر من 100 طفل في عزبة الجزار بشربين.

Advertisements

رنا سبق وتركت المحاماة قبل سنوات للتفرغ للفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي، حيث تعد واحدة من أهم المصورين في دمياط، وشاركت بلوحاتها في ملتقى المبدعين الدولي السابع للفن التشكيلي، كما شاركت بصورها في المركز الثقافي التركي، علاوة على إطلاقها مبادرة إعداد طفل سوي لأطفال الشوارع والمتسربين من التعليم.

تجهز رنا كل عام في العيد الألوان، للرسم على وجوه الأطفال، "بحب ارسم البهجة في نفوس الأطفال"، وفقا لكلامها.