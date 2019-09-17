قدم الشيف هشام السيد، طريقة عمل مكرونة فوسيلي بالرنجة المدخنة، وذلك من خلال برنامجه "شبكة وصنارة" المذاع على قناة "CBC سفرة" وهي من الأكلات السهلة التي يمكن تحضيرها في المنزل. مقادير عمل مكرونة فوسيلي بالرنجة المدخنة مكرونة. رنجة مدخنة. زبيب. كايبر. صنوبر محمص. ليمون. Advertisements شبت فريش. خل. عنب أحمر. بصل. طريقة عمل مكرونة فوسيلي بالرنجة المدخنة شوحي البصل فى زيت زيتون على النار ثم ضيفي الرنجة ثم بشر الليمون. ضيفي الكابرى والزبيب ثم ضيفي الشبت والخل وعصير الليمون. ضيفي المكرونة و تقلب ثم تقدم و فوقها الصنوبر.

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