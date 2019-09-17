مدرس علم نفس توضح أسباب العزوف عن الزواج: "المجتمع بيعظّم العزوبية"

كشفت الدكتورة نهى النحاس، مدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية، عن الأسباب التي تكمن خلف انخفاض معدلات الزواج خلال عام 2018.

وقالت، خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "حديث المساء" المعروض على فضائية "إم بي سي مصر"، إن ذلك يرجع إلى إصابة بعض الأشخاص بفوبيا الزواج، والتي عادة ما يتم الإصابة بها بسبب العلاقات القديمة، أو التعرض لمواقف معينة تتسبب في عدم الرغبة بالزواج.

وأضافت أن المجتمع المصري أصبح يعظم من العزوبية خاصة للرجال، وهو ما يتسبب في إصابة الشاب بالخوف من تحمل المسؤولية.

وتابعت: "السيدات أصبحن منفتحات على العالم بشكل أكبر، وهو ما يتسبب في إقلاعهن عن قرار الزواج خلال السنوات الأخيرة".