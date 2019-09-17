الامارات | مات ماجلان وسفينته أكملت الرحلة حول الأرض بحثاً عن التوابل

شكرا لقرائتكم خبر عن مات ماجلان وسفينته أكملت الرحلة حول الأرض بحثاً عن التوابل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرناندو ماجلان هو قائد أول رحلة بحرية استكشافية طافت الكرة الأرضية، والتي عبرت المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ. وُلد الملّاح البرتغالي فرناندو ماجلان نحو عام 1480، وقد درس في صغره رسم الخرائط والملاحة، وفي العشرينات من عمره التحق بأساطيل البحرية وشارك في معارك عدة.

وفي عام 1519 وبدعم من الإمبراطور الروماني تشارلز الخامس بدأ ماجلان رحلة البحث عن طريقٍ أفضل لجزر التوابل الواقعة في الهند، فشكّل أسطولاً من السفن قبل ٥٠٠ عام. أبحر ماجلان من إسبانيا حيث لم ينجُ، لكن سفينته فيكتوريا أكملت أول رحلة حول الأرض

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