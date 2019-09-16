أحمد كريمة يوضح لـ"هن" الأدعية الإسلامية للصلاح بين الزوجين

الحصول على حياة زوجية سعيدة، تتميز بالتآلف والرحمة والمودة بين الرجل والمرأة، هو الهدف الذي يحلم به الكثيرين، مع تساؤلات عن الأدعية الدينية الموثقة، التي تساعدهم على "صلاح حياتهم"، بالتزامن مع سعيهم لذلك.

وقدم الدكتور أحمد كِريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال حديثه لـ"هن"، مجموعة من الأدعية من القرآن الكريم والسنة النبوية، لإشاعة الألفة بين الزوجين وصلاح الحال بينهما، خلال النقاط التالية:

- اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، اقتداءًا بالآية رقم 74 من سورة الفرقان.

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- اللهم أصلح لي زوجي وزوجتي، حيث يصلح للرجل والمرأة الدعاء به، استشهادا بالآية رقم 90 من سورة "الأنبياء"

- ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، اقتداءا بالآية رقم 80 من سورة الأعراف.

- اللهم جنبني وما رزقتني الشيطان.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، بأنه يُنصح بقراءة الموسوعات الفقهية، باب آداب النكاح، مع الرجوع لكتب الأذكار والأدعية الموثقة.