من شهر العسل.. هنا الزاهد وأحمد فهمي يهنئان محمد إمام بعيد ميلاده

نشر الفنان محمد إمام، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مقطع فيديو ظهر خلاله كل من هنا الزاهد وأحمد فهمي، أثناء رحلتهما في شهر العسل.

وخلال المقطع، ظهر الزوجان أحمد فهمي وهنا الزاهد أثناء تهنئتهما لمحمد إمام بعيد ميلاده، حيث قالا له خلال الفيديو: "كل سنة وأنت طيب يا إمو، كنا عاوزين نبقى معاك إمبارح".

واحتفل الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد بحفل زفافهما، منذ أيام بأحد فنادق القاهرة، حيث جرى دعوة عدد كبير من الفنانين ونجوم الوسط الفني، وبعض الإعلاميين، كما جرى اختيار هذا اليوم تحديدًا قبل مهرجان الجونة حتى يستطيع الجميع الحضور.