نادين نجيم بعد الطلاق كيف ستكون إطلالاتها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 سبتمبر 2019 07:44 مساءً - نادين نجيم تُعتبر واحدة من أكثر النجمات شهرة في الوطن العربي، وجميعنا نعلم أنّ هذه الشهرة لا تعود فقط لأدوارها الدرامية التي تلعبها كونها ممثلة، بل أيضًا بسبب جمالها الجذاب واطلالاتها المميزة التي أدخلتها قائمة الأكثر أناقة لعدد كبير من المرات، ولطالما كانت العين على نادين كونها أمًّا وممثلة وزوجة، ومؤخرًا أعلنت عن طلاقها وأنها وزوجها اتخذا هذا القرار بشكل مشترك ولمصلحة العائلة، فهل يا ترى ستتأثر أناقة نادين نجيم بالطلاق والظرف الجديد الذي تمر فيه؟



أناقة لافتة تتمتع بها نادين نجيم:

أناقة نادين نجيم في مختلف المناسبات



من يتابع أسلوب نادين نجيم في الموضة، يلاحظ أنه ذو طابع أنيق، يجمع بين العصرية والأنثوية الفاخرة، وعلى مر السنوات استطاعت أن تحافظ على سوية معينة في ما يتعلق بالاطلالات، وقليلًا ما وقعت في فخ الموضة أو البهرجة، فهي تعرف ما الذي يليق بها، وتختار على هذا الأساس اطلالاتها إن كان في فساتين السهرة المميزة، التي تحمل أغلبها توقيع زهير مراد Zuhair Murad، أو في التنسيقات المسائية في الفساتين الميدي أو الفساتين القصيرة ذات الطابع العصري الجذاب، أو حتى في التنسيقات اليومية الكاجوال، ولهذا من الصعب أن تتأثر أناقة نادين نجيم في الظروف المحيطة بها حتى الطلاق.

أناقة نادين نجيم







اطلالات لافتة وتنسيقات مميزة تألقت بها نادين نجيم في مختلف المناسبات، شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ بأناقتها.