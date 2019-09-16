يمنية تشعل النيران في زوجها داخل "الحمام" من أجل 2000 جنيه

الفقر يمكنه أن يدفع للقتل في بعض الاحيان، هذا ما حدث في اليمن، حيث أقدمت امرأة على حرق زوجها في غرب محافظة إب، وكان السبب هو بعض الخلافات الأسرية على حوالة قدرها 500 ريال سعودي، أي حوالي 2.175 جنيه مصري.

فلم يكن يدري "بخلد هزاع عبد الله" صاحب الـ60 عام والأب لـ6 أبناء، أن تباطئه في تسليم مبلغ الحوالة المالية التي أرسلها نجله لزوجته، سيدفعها للانتقام منه حرقًا، بحسب موقع "البيان".

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زعمت الزوجة أن هناك ثعبان في الحمام، وما إن أقنعت الزوج بالدخول لقتل الثعبان، هرعت مسرعة لإغلاق الباب وإدخال أسطوانة الغاز من فتحة صغيرة أسفل الحمام وبعدها أشعلت النار.

وجد الزوج المسكين نفسه وسط النيران وأمام الموت وجهًا لوجه، حاول كسر الباب والفرار من الموت حرقًا لينجح في محاولته وينقل إلى قسم الحروق في مستشفى جبلة، مصابًا بحروق متفرقة في جسده.

وأشار مسؤول التخدير، بسام الهندي، إلى وجود حروق عدة في رقبة وصدر وظهر هزاع بنسبة 18%، فيما تباينت الحروق بين الدرجتين الأولى والثانية، ولن يكون بوسع هزاع التعافي من حروقه قبل مرور شهرين، وفق المسؤول.