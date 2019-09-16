"من الحب ما قتل".. رجل يفتدي زوجته من هجوم دب ويموت بدلا منها

تصرف شجاع من رجل بولندي تجاه زوجته الحاملة للجنسية نفسها، خلال رحلتهما السياحية في أرمينيا، حيث قرر حماية زوجته، متصديا لهجوم دب ضخم عليه، ما أدى إلى وفاته، آثر جروح عميقة، في أنحاء متفرق من جسده.

وذكر موقع Panorama، أن زوجة الشاب الثلاثيني اتصلت سريعا بمركز الطوارئ لطلب النجدة، والتدخل الطبي السريع لإنقاذ زوجها، من الجروح الناجمة عن مهاجمة الدب.

وعقب دقائق من تواصل البولندية مع النجدة، توجهت طائرة "هليوكوبتر" حاملة لعدد من الأطباء إلى موقع الحادث، إلا أن الشاب صاحب الـ33 ربيعا توفي عقب 3 ساعات من المحاولات الطبية.

وفي سياق متصل، أوضحت زوجة ضحية "الدب"، في تصريحات صحفية، إن الحيوان الضخم أمسك بقدم زوجها، وانزلقا معا على منحدر.