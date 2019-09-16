استشاري مخ وأعصاب يوضح الوقت المثالي لنوم الأطفال وعدد الساعات

قال الدكتور ماجد رياض استشاري المخ والأعصاب وكبير الأطباء بجامعة عين شمس، إنه مع بداية العام الدراسي يعاني الكثير من الأطفال من مشاكل بسبب عدم انتظام الساعة البيولوجية لأجسامهم فيما يتعلق بمواعيد النوم.

وأضاف "رياض" في لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه يجب أن ينام الطفل ما لا يقل عن 9 ساعات يوميا في مواعيد ثابتة، وأن تتم عملية الضبط قبل بداية الدراسي بنحو أسبوعين، لأن معظم الأطفال في الإجازة يناموا بعد الفجر، وعندما تبدأ الدراسة يأخذوا وقت على التعود على الاستيقاظ مبكرا وهذا يقلل من تركيز الدراسة، ويجعلهم ينامون أثناء اليوم الدراسي، وأيضا النوم مهم لراحة الجسم والمخ وتجديد خلايا الجسم وزيادة التركيز.

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وتابع "رياض" أن قلة النوم تؤثر على الوظائف الحيوية للجسم من حيث التركيز والإرهاق، كما أنها تسبب الصداع عند الأطفال، لهذا يجب أن نحدد وقت ثابت كل يوم للعب ووقت للتلفزيون ووقت للمذاكرة ووقت للنوم وهكذا تكون مواعيد ثابتة كل يوم ومع الوقت جسم الطفل سيتعود على هذا النظام، وهذا التنظيم يجب أن يكون بشكل حازم من جانب الأسرة.

وأشار استشاري المخ والأعصاب، إلى أنه في حالة ضبط هذه المواعيد سيستطيع الطفل المذاكرة بتركيز، لأن عقله تعود على أن هذا وقت المذاكرة.

وأضاف أنه يجب الاهتمام بتغذية الطفل بشكل سليم وأن نتأكد أنه لا يعاني من أي حالات مرضية، حيث أن هناك بعض الحالات يكون الطفل لا يركز بسبب مشكلة مرضية مثل أن لديه أنيميا أو نقص فيتامينات.