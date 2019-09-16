"لم تتمكن من إغلاق فكها".. سيدة تعيش لحظات مؤلمة بسبب "ضحكة"

"الضحك بيطول العُمر".. هكذا يتداول البعض تلك المقولة دون إسناد، إلا أنه في بعض الحالات قد يتغير الأمر، لتتحول لحظات الفكاهة للحظة كارثية.

ومؤخرًا تعرضت سيدة صينية، للحظات ألم شديدة بسبب الضحك، حيث عانت من ألم شديد في فكها بعد نوبة ضحك صاخبة للغاية وبصوت مرتفع، فلم تتمكن من إغلاق فكها لبضعة دقائق، مما أسال لعابها ودفعها للصراخ طلبا للمساعدة.

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ونقلًا عن موقع "أوديتي سنترال" فإن الواقعة، حدثت في بداية سبتمبر الجاري، خلال رحلتها على متن قطار سريع متجه إلى محطة جوانجتشو جنوبي الصين، وحاول أحد الأطباء الموجودين بالمكان مساعدتها من خلال إعادة فكها المخلوع إلى مكانه الطبيعي، وسط صراخها المتكرر، إلا أن محاولته باءت بالفشل في البداية، حتى نجح أخيرا في مهمته بعد أن ربط أسفل فكها بأعلى رأسها بقطعة قماش.

وأكد الطبيب أن السيدة كانت متوترة للغاية، كما أن عضلات وجهها كانت مشدودة، لذا فشلت المحاولات الأولى، مُضيفًا: "نجحت أخيرًا في ضبط فكها بعد أن تخلصت من التشنج الذي كانت تعاني منه عضلات وجهها".

فيما أكدت السيدة، أنها تعرضت لخلع في الفك في مرة سابقة، وأن هذه المرة هي الثانية، التي يُخلع فيها فكها أثناء الضحك، حسبما ذكر "سكاي نيوز عربية".