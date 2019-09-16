مجموعة عثمان يوسف زاده لربيع 2020.. مُحتشمة بصور ظليّة منحوتة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عرض مصمم الأزياء البريطاني الأفغاني "عثمان يوسف زاده" مجموعته الجديدة لموسم ربيع 2020، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في لندن. وقد أقام عرضه في مبنى كارلتون هاوس تيراس، الذي يتميّز بتصميمه الداخلي الكلاسيكي الحديث، وصور زيتية فرضية، وجدران باللون الأخضر النعناعي تعود إلى العصر الجورجي.

كانت المجموعة محتشمة وأنيقة تشمل صورًا ظليّة منحوتة ومميّزة، تأتي بأكمام البوفيه المنتفخة والكشكشة و الأكتاف الهندسية والأقمشة والخامات المثيرة للاهتمام.

قال يوسف زاده، إنّه أراد أنْ تكون ملابسة صالحة للإرتداء بسهولة ليلًا و نهارًا رغم صورها الظلية الضخمة.

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واستخدم المصمّم نمط يدجوود الأزرق الدقيق على فستان قصير بكمّين منحنين ومنتفخين، وبرز فستان آخر قصير مطبعًا بأشجار الغابة والزهور، تميّز بجيوب منحوتة طويلة معلّقة من الأكمام، كانت كبيرة جدًا، لدرجة أنّها وصلت إلى ركبتي العارضة.

وتضمّنت المجموعة فساتين ماكسي و كابات طويلة شفافة أتت بطيّات متعدّدة وبنمط متجعّد، وبرز أيضًا فستانٌ أبيضَ بدون حمّالات، مصنوعًا من الدانتيل الأبيض البسيط بكمّين طويلين مزمومين، إلى جانب كاب من التول باللون الأزرق البحري مقلّمًا بالكشكشة ومنسقًا مع فستان مطابق بربطة بو أماميّة.

كان هناك الكثير من الطبعات، بالإضافة إلى نمط أزهار ويدجويد الرقيقة وأنماط الغابة البرية، حيث برز نمط زنبق ماء "مونيه" على فستان طويل أزرق داكن، وسترة هندسية أنيقة، مع حزام بنمط أوبي.