تعرفي على موضة أحذية الشتاء.. تتألق بمظهر جلد التمساح

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

تتألق الأحذية النسائية في خريف/شتاء 2019/2020 بمظهر جلد التمساح لتمنح المرأة إطلالة جريئة تنطق بالأناقة والفخامة.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية كلاوديا شولتس، أن مظهر جلد التمساح يزين هذا الموسم كلًا من البوت وحذاء الباليرينا المسطح والحذاء ذي الكعب العالي وحذاء اللوفر بلا أربطة (Loafer).

وأضافت شولتس، أنه إلى جانب الألوان الكلاسيكية كالأسود والبني والرمادي يزهو جلد التمساح بألوان نابضة بالحياة كالوردي والأصفر ليُضفي لمسة جاذبية وبهجة على المظهر.

وأشارت شولتس، إلى أن جلد التمساح يكسو كعب الحذاء أيضا لمزيد من الأناقة والفخامة.