قد يُصاب البعض بمرض التصلب المتعدد، وهو مرض يهاجم الجهاز المناعي، ويسبب العديد من مشاكل الاتصال بين الدماغ والجسد، مما ينتج عته تلفًا أو تدهورًا دائم للأعصاب في النهاية. ويرصد "هن" أعراض التصلب المتعدد، وفقًا لـ "mayoclinic". أعراض التصلب المتعدد تنميل الأطراف. ضعف في أحد الأطراف أو أكثر. انحناء الرقبة للأمام. Advertisements السير والحركة بشكل غير متزن. تداخل الكلام الإرهاق الدوخة الرعاش ألم في أجزاء من الجسم حدوث بعض المشكلات في الرؤية، كالرؤية المزدوجة أو الضبابية، والألم أثناء حركة العين.

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