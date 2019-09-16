تطلب منك بعض المناسبات، كأعياد الميلاد، والاحتفالات الخاصة، تحضير بعض الحلوى والمخبوزات الشهية بمنزلك، حضري لأسرتك تورتة الدونتس، بخطوات الشيف غادة التلي، وقدميها لهم.

مكونات تورتة الدونتس

كوبان دقيق

ملعقة بيكنج بودر

كوب سكر

3/4 كوب سمنة

3/4 كوب لبن

بيضتين

فانيليا

مربي

لون أحمر

فانيليا

سكر بودرة

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طريقة عمل تورتة الدونتس

في وعاء عميق، اخلطي السمنة مع السكر، والفانيليا والبيض جيدًا.

في وعاء آخر مُتسع، اخلطي البيكنج بودر مع الدقيق ثم ضيفي إليهم الخليط السائل بالتدريج، مع الحليب، واستمري في الخلط.

ضعيها في صنية مدهونة بالسمنة ورشيها بالدقيق واقسمي الكمية على صينيتين بهم فتحة من المنتصف.

ادخليهما الفُرن، وبعد تمام النضج اقسميها من الوسط ثم احشيها بالمربى.

في وعاء صغير، اخلطي السكر البودرة بقليل من اللبن والفانيليا، واللون، وزيني التورتة.