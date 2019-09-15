مجموعةُ "بروينزا سكولر" لربيع 2020.. مصقولة بالقوّة والثقة بالنفس!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خضعت العلامة الأمريكية "بروينزا سكولر" للمصممان لازارو هرنانديز، وجاك ماك كولوج، للعديد من التغييرات في السنوات الأخيرة، حيث ما زال الثنائي يبحثان عن الهوية الإبداعية المناسبة لعلامتهما التجارية.

وبينما انتقلا بين موضوعات مختلفة كالحرف اليدوية والتكنولوجيا الفائقة خلال عروضهما في باريس قبل سنتين، إلى عرض قمصان وبنطلونات مصنوعة محليًا في لوس أنجلوس خلال موسمهما الأوّل في نيويورك، يبدو أنّهما وجدا أخيرًا أسلوب امرأة "بروينزا" الناجحة في حياتها المهنية والمشغولة بحياتها. لذلك كان موضوع مجموعة ربيع 2020 أكثر وضوحًا مما كانت عليه المجموعات السّابقة.

وركّز الثنائي على أسلوب المرأة القوية مع لمسة من الثمانينات، فقدّما مجموعة مصقولة تبعث القوة والثقة بالنفس، ترتكز على نوع جديد من بدلة القوّة، تشمل سترة كبيرة الحجم بأكتاف مائلة فوق بنطلونات مطابقة. هذه القطعة من أكثر الأزياء أناقة في ثمانينيات القرن الماضي، كما تعتبر من أكبر اتجاهات الموضة في نيويورك، وهو المظهر الذي نراه كثيرًا على السجادة الحمراء وفي الشّوارع في الوقت نفسه، ويمكن تنسيقه بكلّ سهولة مع حذاء مريح وإكسسوارات بسيطة.

وفي الجهة الأخرى من المجموعة، برزت فساتين مصنوعة من الأقمشة المتدفّقة متعدّدة الطّيّات بياقات جذّابة. وعمومًا كانت الملابس أنيقة وإنْ لم تكن مبتكرة بشكل خاصّ، غير أنّ الثنائيّ حرص على تضمين مجموعة من فساتين الآلهة الإغريقية في المجموعة بصورها المعقّدة، وخياطتها الرّاقية وكانت ملفتة للأنظار.