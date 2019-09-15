منها شرب الماء.. نصائح لعلاج التهابات الحلق

تحدث الإصابة بالتهاب الحلق لعوامل عدة، منها الفيروسات والبكتريا والتهاب اللوزتين، أو أي التهاب آخر في الحلق والفم، ولذلك قدم موقع "daily medical"، مجموعة نصائح للتغلب على التهاب الحلق.

شرب الماء

وللتخلص من التهاب الحلق بسرعة نصحت المجلة الألمانية أيضاً، بشرب الكثير من الماء للمساعدة على بقاء الأغشية المخاطية رطبة.

مغلي المريمية والزعتر والبابونج

ومن الأفضل البقاء في المنزل والراحة، ما يساعد على تجاوز مشكلة التهاب الحلق.

ويجب عدم اللجوء إلى مسكنات الألم لعلاج المشكلة، أكثر من 3 أيام.