مع ذهاب فصل الصيف واقتراب الخريف يصاب العديد بالحساسية التي يكون الانسان أكثر عرضه لها خاصة خلال تلك الفترة من كل عام لذلك يقدم لكي موقع "هن" طريقة الوقاية من حساسية الخريف حسبما ذكرها الموقع العالمي .Web MD

طرق الوقاية

تجنب الخروج من المنزل خاصة في فترة الصباح لأنها تكون فترة الذروة لنشاط حبوب اللقاح والتي تعد السبب الرئيسي وراء الإصابة بالحساسية.

يجب عليك تنظيف فلتر فتحات التدفئة الموجودة بالتكييف أو الدفاية قبل استخدامها أول مرة بعد انتهاء فصل الصيف لأنها عادة تكون مليئة بالغبار والأتربة والمواد المثيرة للحساسية.

Advertisements

استخدم أنواع معينة من الفلاتر في نظام التدفئة لديك التي لديها القدرة على إزالة حبوب اللقاح والعفن والجزيئات الأخرى من الهواء.

محاولة المحافظة على معدل الرطوبة في الجو من خلال استخدم مزيل الرطوبة للحفاظ على رطوبة الهواء بين 35 ٪ و 50 ٪. يجب عليك إرتداء ماسك أثناء أشعال النار لتجنب تنفس الجزيئات المتصاعدة منها والتي تعد عامل أساسي للاصابة بالحساسية أيضا.