مع ذهاب فصل الصيف واقتراب الخريف يصاب العديد بالحساسية التي يكون الانسان أكثر عرضه لها خاصة خلال تلك الفترة من كل عام لذلك يقدم لكي موقع "هن" طريقة الوقاية من حساسية الخريف حسبما ذكرها الموقع العالمي .Web MD
طرق الوقاية
تجنب الخروج من المنزل خاصة في فترة الصباح لأنها تكون فترة الذروة لنشاط حبوب اللقاح والتي تعد السبب الرئيسي وراء الإصابة بالحساسية.
يجب عليك تنظيف فلتر فتحات التدفئة الموجودة بالتكييف أو الدفاية قبل استخدامها أول مرة بعد انتهاء فصل الصيف لأنها عادة تكون مليئة بالغبار والأتربة والمواد المثيرة للحساسية.
استخدم أنواع معينة من الفلاتر في نظام التدفئة لديك التي لديها القدرة على إزالة حبوب اللقاح والعفن والجزيئات الأخرى من الهواء.
محاولة المحافظة على معدل الرطوبة في الجو من خلال استخدم مزيل الرطوبة للحفاظ على رطوبة الهواء بين 35 ٪ و 50 ٪. يجب عليك إرتداء ماسك أثناء أشعال النار لتجنب تنفس الجزيئات المتصاعدة منها والتي تعد عامل أساسي للاصابة بالحساسية أيضا.
كانت هذه تفاصيل خبر الوقاية من حساسية الخريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.