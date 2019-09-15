قدمت الشيف نجلاء الشربيني، طريقة عمل كب كيك بالزبيب، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الحلويات المصرية التي يمكن تحضيرها في المنزل. مقادير عمل كب كيك بالزبيب 2 كوب دقيق. نصف كوب زيت. كوب سكر. كوب لبن. ملعقة كبيرة بيكنج بودر. بيضة. رشة ملح. Advertisements فانيليا. نصف كوب زبيب. طريقة عمل كب كيك بالزبيب يضرب في الخلاط اللبن والسكر والزيت والبيض والفانيليا. يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح. يضاف خليط الدقيق لخليط البيض والزيت ويقلب كل الخليط. يصب الخليط في ورق الكب كيك في صينية الكب كيك. يضاف الزبيب في منتصف الكب كيك في ورق الكب كيك. توضع في الفرن حتى تمام النضج.

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