الامارات | معرض دائم ينصف رفيقة درب روبرت شومان

شكرا لقرائتكم خبر عن معرض دائم ينصف رفيقة درب روبرت شومان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 سبتمبر 2019

كرمت مدينة لايبسيغ، شرقي ألمانيا، عازفة البيانو كلارا شومان، من خلال افتتاح معرض جديد وموسع ودائم لها بالمدينة.

وافتتح المعرض، أول من أمس، بمناسبة مرور 200 عام على مولد الفنانة، بمدينة المعارض لايبسيغ. وقالت وزيرة الفنون بولاية سكسونيا، إيفا ماريا شتانغه: «لقد منحت كلارا شومان عازفة البيانو الناجحة، والمؤلفة الموسيقية، وأم ثمانية أطفال، ورفيقة الموسيقار روبرت شومان، تقديراً أقل بكثير من زوجها، وحتى اليوم يظل موضوع إهمال النساء قضية موجودة في السياسة الثقافية ببلادنا».

Advertisements

ويلقي المعرض الدائم، الذي يحمل شعار «تجربة زواج فنية»، ضوءاً على حياة المؤلف الموسيقي روبرت شومان وزوجته، ويعرض حياة الزوجين خلال إقامتهما في مسكنهما المشترك، كما يبين ظروف العمل وظروف الحياة المختلفة للفنانين.

وأضافت شتانغه أن متحف شومان سيصبح «متحفاً لزوجين»، بما يتضمن من تاريخ إبداع وتحرر فريد.

وكانت كلارا شومان (1819- 1896) نجماً لامعاً أثناء حياتها، إذ بدأت في سن التاسعة تقديم أولى حفلاتها الموسيقية. وتزوجت كلارا المؤلف الموسيقي الشهير روبرت شومان عام 1840.

لايبسيغ - د.ب.أ